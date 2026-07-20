L'editore di GTA VI, Take-Two, perseguirà acquisizioni dopo il recente aumento finanziario

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Take-Two Interactive, l'editore della serie 2K di giochi sportivi, così come di franchise come Borderlands, Civilization e Grand Theft Auto, ha vissuto un notevole boom economico nell'ultimo anno finanziario. Come rivela il recente rapporto dell'azienda, Take-Two ha incassato oltre 750 milioni di dollari in più rispetto alle prese e prevede di utilizzare questo flusso di cassa per grandi mosse.

Come spiegato in una lettera agli azionisti dal CEO Strauss Zelnick (tramite Insider Gaming), i prossimi 12 mesi sono considerati storici per Take-Two, e non solo a causa dei ricavi previsti dal lancio di Grand Theft Auto VI. "Supportati dal nostro bilancio flessibile e dal flusso di cassa operativo previsto di oltre 1 miliardo di dollari in questo anno fiscale, siamo nella posizione di realizzare il potenziale creativo e commerciale dei nostri franchising, perseguire opportunità di M&A accretive e investire in tecnologie che sbloccheranno maggiori capacità creative ed efficienze operative in tutta la nostra organizzazione. Siamo estremamente ottimisti che questi sforzi porteranno a un successo continuo e al valore a lungo termine per gli azionisti," scrive Zelnick.

Se non lo sai, M&A significa fusioni e acquisizioni, implicando essenzialmente che Take-Two potrebbe intraprendere una specie di acquisto dopo questa nuova somma di denaro. Abbiamo visto acquisizioni da parte di grandi studi non andare bene per Xbox e PlayStation, e Take-Two potrebbe non avere i soldi per acquistare un enorme studio AAA. Tuttavia, altre fusioni più piccole potrebbero essere previste per dare all'editore accesso a più talenti. Nei mesi e negli anni a venire, Take-Two cerca di crescere, almeno, qualcosa che oggi sembra raro per il settore.