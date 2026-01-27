L'edizione fisica di Final Fantasy VII: Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 è quasi esaurita a livello globale

HQ

Come avete visto nella nostra recensione di Final Fantasy VII: Remake Intergrade , è un ottimo gioco. Era già disponibile su PS4, PS5 e PC, ma ora è passato a versioni multipiattaforma con versioni per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S. È proprio la versione per la nuova console Nintendo che sta diventando difficile da trovare in formato fisico. Il direttore del gioco, Naoki Hamaguchi, ha pubblicato un messaggio sul suo account X ringraziando i fan di tutto il mondo per il loro sostegno al gioco, oltre a ricordare che le future tirature del titolo non includeranno il pacchetto di carte di Magic The Gathering Final Fantasy.

Molti potrebbero pensare che i giochi di terze parti non vendano abbastanza bene sulle console Nintendo, ma il fatto che questo titolo stia andando esaurito a livello globale in formato fisico e sia in cima alle classifiche dei "più scaricati" sul Nintendo eShop in diversi territori indica che i giocatori sulle piattaforme della Big N non stanno stordendo il naso a un buon gioco. Ce l'hai già su Nintendo Switch 2?