Lee Byung-hun di Squid Game si lancia in una follia omicida in No Other Choice di Park Chan-wook

HQ

Il mercato del lavoro oggi può essere un posto pazzesco. Trova una posizione che ti interessa e per cui sei qualificato, e poi devi combattere centinaia di altri candidati, intelligenza artificiale e responsabili delle assunzioni a cui potrebbe semplicemente non piacere il tuo aspetto. Ma... E se l'intero processo potesse essere reso più semplice?

Questo è il pensiero che attraversa il personaggio di Lee Byung-hun in No Other Choice. Diretto dal regista di Oldboy e The Handmaiden, Park Chan-Wook, il film segue un padre di famiglia che perde il lavoro e inizia a rendere un po' più facile la ricerca di un nuovo impiego uccidendo i suoi rivali.

Annunciato come uno dei migliori film dell'anno finora dalla critica, No Other Choice sembra un vero e proprio successo nel recente trailer. Il film sarà in sale selezionate questo Natale e arriverà ovunque nel gennaio 2026.