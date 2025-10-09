Lee Byung-hun di Squid Game si lancia in una follia omicida in No Other Choice di Park Chan-wook
"Per mettere il cibo in bocca alla mia famiglia, non c'è niente che non farò".
Il mercato del lavoro oggi può essere un posto pazzesco. Trova una posizione che ti interessa e per cui sei qualificato, e poi devi combattere centinaia di altri candidati, intelligenza artificiale e responsabili delle assunzioni a cui potrebbe semplicemente non piacere il tuo aspetto. Ma... E se l'intero processo potesse essere reso più semplice?
Questo è il pensiero che attraversa il personaggio di Lee Byung-hun in No Other Choice. Diretto dal regista di Oldboy e The Handmaiden, Park Chan-Wook, il film segue un padre di famiglia che perde il lavoro e inizia a rendere un po' più facile la ricerca di un nuovo impiego uccidendo i suoi rivali.
Annunciato come uno dei migliori film dell'anno finora dalla critica, No Other Choice sembra un vero e proprio successo nel recente trailer. Il film sarà in sale selezionate questo Natale e arriverà ovunque nel gennaio 2026.