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Iniziamo subito dicendo l'ovvio: No, questa non è un'avventura d'azione nello stile de La Mummia del 1999 (che, tra l'altro, è una delle mie esperienze cinematografiche preferite di quando ero ragazzo. Accidenti, quel film mi è sembrato un sacco). Questo è, come suggerisce il titolo, Lee Cronin's The Mummy. Ma ovviamente, ci sono elementi familiari del franchise. Mummie (ovvio!), scarabei, sarcofagi, melma nera che schizza dalla bocca e varie altre cose disgustose. Ma qui finiscono le somiglianze.

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Il film in poche parole: la giovane figlia di un giornalista televisivo viene rapita. Otto anni dopo, la famiglia lacerata rimane scioccata quando lei viene restituita a loro, mentre quella che dovrebbe essere una gioiosa riunione si trasforma in un incubo vivente. Qui c'è molto da apprezzare. È atmosferico e stiloso, il prologo è inquietante e ben fatto, e un dettaglio che mi piace molto è che i personaggi possono parlare le proprie lingue invece di essere americanizzati. Siamo in Egitto, quindi i personaggi parlano... Hai capito il senso.

Una delle debolezze del film è sicuramente la recitazione. May Calamawy nel ruolo della poliziotta egiziana Dalia è superba e Natalie Grace come Katie è altrettanto straordinaria. Ma il resto lascia un po' a desiderare. Principalmente Jack Reynor, che interpreta il padre nel dramma. Non dirò che sia del tutto brutto, ma a volte le interpretazioni sembrano un po' uscite da Days of our Lives, come il veterano dei Vikings Travis Fimmel (meno male che non c'è) che ha imparato una sola espressione facciale indipendentemente dal fatto che sia nervoso, arrabbiato, felice o arrapato.

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Comunque, iniziamo in Egitto, dove la famiglia vive temporaneamente a causa del lavoro del padre come giornalista televisivo. La madre è incinta, la figlia viene toelettata e scompare, e otto anni dopo ci ritroviamo in New Mexico. La famiglia sta cercando di affrontare il trauma del fatto che la loro figlia non sia stata trovata insieme all'altra figlia, Maud, che ha la stessa età di Katie quando è scomparsa, e improvvisamente arriva la chiamata... Katie è stata trovata. È viva, ma non è se stessa. Per usare un eufemismo.

La Mummia è un film elegante e il trucco è impeccabile. Si chiama body horror per una buona ragione. Prima che le cose diventino davvero disgustose, però, ci viene trattato un senso di inquietudine che si insinua e è costruito con intelligenza. Sappiamo che andrà a rotoli, ma non quando o esattamente come. Ci sono molte scene davvero efficaci, ma anche parecchi vuoti logici che risultano un po' sconcertanti. Tutto è tenuto segreto e la famiglia non cerca aiuto da psicologi del trauma e non contatta nessuno al di fuori delle loro fila quando la figlia inizia a comportarsi male... stranamente. Ci credo come concetto da film horror - è efficace - ma la logica mi disturba ancora.

La Mummia è stata definita molto spaventosa. E ho letto una recensione in cui qualcuno scriveva che passerà molto tempo prima che mangiassero di nuovo "uova ripiene". Sì, La Mummia è, come detto prima, molto stiloso. È disgustoso, anche se sono così desensibilizzato che non reagisco affatto né trovo nulla di particolarmente sorprendente, anche quando la pelle si stacca dalle ossa. Ma spaventoso? È inquietante, e certo, ti dà un po' fastidio, ma no. Non credo che il disagio diventi eccessivamente evidente. Forse è anche un segno che sono desensibilizzato.

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In ogni caso, è un film emozionante, snervante e piacevole. I critici americani l'hanno definito "cattivo", e capisco il motivo e sono persino d'accordo. Allo stesso tempo, adoro assolutamente che Hollywood osi impegnarsi completamente in questo tipo di film. È speranzoso, è piuttosto lungo, circa 135 minuti, ma la durata vola e non sento mai che si rallenti o perda slancio. Dopo aver avuto troppi cliché da "casa chiusa", abbiamo una bella pausa con l'indagine in Egitto, senza mai un momento noioso o tempo sprecato sullo schermo.

Ti lascia comunque con la voglia di più. Voglio più Cronin, e non del tutto fuori tema, non vedo l'ora di vedere Brendan Fraser e Rachel Weisz tornare nel thriller e buffo franchise di Mummy. Più di quanto mi aspettassi. Lee Cronin dimostra di essere un regista di film horror con cui fare i conti, poiché La Mummia è brillante, nonostante i suoi difetti.