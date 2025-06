Lee Jae-myung entra in carica tra grandi speranze e profonde divisioni Il nuovo presidente della Corea del Sud deve affrontare una crescente pressione per garantire stabilità e crescita a seguito delle turbolenze politiche.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Cavalcando un'ondata di malcontento per la fallita legge marziale di dicembre e mesi di disordini, ora sappiamo che Lee Jae-myung assume la presidenza con un ampio sostegno pubblico ma una limitata chiarezza politica. Mentre il controllo del parlamento da parte del suo partito può facilitare gli sforzi legislativi, la persistente polarizzazione e le vaghe promesse elettorali sollevano interrogativi sulla sua disponibilità ad affrontare la stagnazione economica e i legami tesi con l'estero. Naturalmente, resta da vedere come si svilupperà la situazione. Il candidato presidenziale sudcoreano Lee Jae-myung alza i pugni durante il comizio elettorale a Yeongdeungpo, Seoul, Corea del Sud, il 19 maggio 2025 // Shutterstock