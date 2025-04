Lee Jae-myung lancia la candidatura presidenziale come favorito La principale figura dell'opposizione della Corea del Sud entra in gara, con l'obiettivo di affrontare la disuguaglianza e rilanciare l'economia.

Il principale politico dell'opposizione sudcoreana, Lee Jae-myung, è entrato ufficialmente nella corsa presidenziale della Corea del Sud, dimettendosi dal suo ruolo di leader del Partito Democratico per concentrarsi sulla campagna. In testa ai sondaggi con il 34% dei consensi, promette di affrontare le disuguaglianze e riaccendere la crescita economica attraverso gli investimenti pubblici. La piattaforma di Lee include anche un approccio pragmatico alla politica estera, sottolineando l'interesse nazionale a gestire i legami con gli Stati Uniti e il Giappone. Mentre il campo conservatore rimane frammentato e la nazione si riprende dall'impeachment, Lee si posiziona come una mano ferma, ma le battaglie legali irrisolte incombono ancora, quindi resta da vedere come queste sfide modelleranno il suo percorso verso la presidenza. Il candidato presidenziale Lee Jae-myung del Partito Democratico di Corea al governo parla davanti ai sostenitori per la sua campagna elettorale a Jeonju-si, nella provincia di North Jeolla, in Corea, il 19 febbraio 2022 // Shutterstock