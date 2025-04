Lee Jae-myung si dimette da leader del partito, guarda alla candidatura presidenziale Con la Corea del Sud che si dirige verso le elezioni anticipate, Lee si posiziona in prima linea in una turbolenta corsa politica.

Corea del Sud . Mentre il paese si prepara a un'improvvisa elezione presidenziale a giugno, il leader del Partito Democratico Lee Jae-myung si è dimesso dal suo incarico, segnalando una probabile corsa alla presidenza. La sua uscita arriva in mezzo a battaglie legali e a un clima politico fratturato in seguito all'impeachment dell'ex presidente Yoon Suk Yeol. Lee, un politico esperto che ha perso di poco le elezioni del 2022, rimane il favorito nonostante abbia dovuto affrontare casi giudiziari irrisolti. Nel frattempo, il Partito del Potere Popolare al governo si sta affrettando a unificare un campo sparso di candidati, mentre la nazione affronta le crescenti tensioni economiche e le mutevoli alleanze globali. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Lee Jae-myung // Shutterstock