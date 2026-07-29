L'"effetto LeBron James" colpisce Philadelphia: milioni di entrate nella zona ma i prezzi dei biglietti schizzano alle stelle
I Philadelphia 76ers hanno chiuso settimi nella Est la scorsa stagione, ma quest'anno riceveranno un enorme aumento nella copertura mediatica.
L'arrivo di LeBron James ai Philadelphia 76ers ha avuto un enorme impatto sulla squadra, che si tradurrà in ricavi. Come riportato da Front Office Sports, i 76ers passeranno da 14 partite trasmesse in TV nazionale negli Stati Uniti a 34 partite, che è il massimo consentito, su ABC/ESPN, NBC Sports/Peacock e Amazon Prime Video durante la stagione NBA 2026/27.
Quando James annunciò che avrebbe lasciato i Lakers, il commissario NBA Adam Silver ammise che non avrebbero finito il calendario finché non avessero saputo dove avrebbe giocato James; Tale è il potere di stelle che il 41enne possiede nella lega. La squadra che ha James ha anche molta più visibilità in TV nazionale, oltre a essere protagonista nelle date più importanti, come la settimana di apertura e il Natale.
Un altro segno dell'"effetto LeBron James" è che i biglietti stanno schizzando alle stelle. Solo per una partita di preseason contro i Boston Celtics, i biglietti venivano venduti a 271 dollari al prezzo più basso (anche senza saperlo, James avrebbe giocato), mentre il prezzo medio per una partita di stagione regolare a Philadelphia era di 68 dollari l'anno scorso.
L'anno scorso, i Philadelphia 76ers si sono classificati al settimo posto nella Eastern Conference, ma LeBron James ha visto il potenziale di una squadra che include anche Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid e Tyrese Maxey, e punta a vincere il loro primo campionato in 43 anni.
E anche se LeBron James non vivrà a Philadelphia, ma a New York City, The Boyd Company stima che la sua presenza nella squadra genererà un'attività economica regionale aggiuntiva per 250-430 milioni di dollari nella zona.