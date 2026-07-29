L'"effetto LeBron James" colpisce Philadelphia: milioni di entrate nella zona ma i prezzi dei biglietti schizzano alle stelle

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L'arrivo di LeBron James ai Philadelphia 76ers ha avuto un enorme impatto sulla squadra, che si tradurrà in ricavi. Come riportato da Front Office Sports, i 76ers passeranno da 14 partite trasmesse in TV nazionale negli Stati Uniti a 34 partite, che è il massimo consentito, su ABC/ESPN, NBC Sports/Peacock e Amazon Prime Video durante la stagione NBA 2026/27.

Quando James annunciò che avrebbe lasciato i Lakers, il commissario NBA Adam Silver ammise che non avrebbero finito il calendario finché non avessero saputo dove avrebbe giocato James; Tale è il potere di stelle che il 41enne possiede nella lega. La squadra che ha James ha anche molta più visibilità in TV nazionale, oltre a essere protagonista nelle date più importanti, come la settimana di apertura e il Natale.

Un altro segno dell'"effetto LeBron James" è che i biglietti stanno schizzando alle stelle. Solo per una partita di preseason contro i Boston Celtics, i biglietti venivano venduti a 271 dollari al prezzo più basso (anche senza saperlo, James avrebbe giocato), mentre il prezzo medio per una partita di stagione regolare a Philadelphia era di 68 dollari l'anno scorso.

L'anno scorso, i Philadelphia 76ers si sono classificati al settimo posto nella Eastern Conference, ma LeBron James ha visto il potenziale di una squadra che include anche Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid e Tyrese Maxey, e punta a vincere il loro primo campionato in 43 anni.

E anche se LeBron James non vivrà a Philadelphia, ma a New York City, The Boyd Company stima che la sua presenza nella squadra genererà un'attività economica regionale aggiuntiva per 250-430 milioni di dollari nella zona.