L'effetto Musk: X sanguina gli utenti mentre Threads decolla

Quattro anni fa è stato confermato che Elon Musk avrebbe acquisito Twitter, una piattaforma dove si era fatto un nome. Tuttavia, non tutti furono soddisfatti di questo sviluppo e furono lanciate diverse alternative in relazione all'acquisizione. Tuttavia, la maggior parte degli utenti sembrava rimanere su Twitter anche dopo il cambio di nome in X e diverse modifiche criticate, e pochi dei servizi lanciati in quel periodo sono ancora particolarmente attivi.

Man mano che Musk veniva visto come una figura sempre più controversa in alcuni ambienti, la necessità di un'alternativa sembrava crescere, con Bluesky (creato dal fondatore di Twitter Jack Dorsey) che divenne popolare, tra gli altri, nonostante il servizio fosse diminuito nell'ultimo anno. Tuttavia, Threads, un servizio lanciato da Meta l'anno successivo all'acquisizione di Twitter da parte di Musk, è stato il più di successo. Threads è simile a Twitter/X e ha un'integrazione con Instagram che ha subito dato al servizio un alto numero di utenti.

Da allora, ha continuato a crescere e, mentre Musk ha fatto una dichiarazione controversa dopo l'altra, spesso rivolta all'Europa in vari modi, diversi utenti X si sono lamentati rumorosamente e sono passati ad altri servizi, mentre le aziende sono state incoraggiate a fare lo stesso. A settembre, Threads ha superato X in termini di utenti attivi, e ora un nuovo rapporto di Forbes (basato su dati di Similarweb) mostra che X non sta recuperando, ma che Threads sta invece ampliando il divario:

"Threads ha avuto in media 143,2 milioni di utenti attivi giornalieri su dispositivi mobili in tutto il mondo nei primi 13 giorni di gennaio, secondo Similarweb, un vantaggio considerevole rispetto a X, che ha avuto una media di 126,2 milioni di utenti attivi giornalieri nello stesso periodo.

X ha perso utenti nel tempo, con un calo dell'11,9% su base annua a gennaio, mentre Threads ha registrato enormi guadagni, registrando un incremento del 37,8% su base annua a gennaio."

Usi Threads o X tu stesso, e hai notato cambiamenti nell'attività in uno dei due servizi?