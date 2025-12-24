Legend of Aang: The Last Airbender vede la sua uscita cinematografica ritirata

I fan di Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria sono affamati da un po' di tempo, a meno che non siano stati disposti a sfogliare la serie Netflix. Un nuovo film uscirà il prossimo anno, che continuerà le storie di Aang e della sua squadra Avatar mentre affrontano un nuovo cattivo e continuano a ristabilire la pace tra le quattro nazioni.

Secondo The Hollywood Reporter, sembra che ci siano stati grandi cambiamenti nei piani di uscita di Legend of Aang: The Last Airbender. Invece di uscire nelle sale il prossimo ottobre, il film uscirà in esclusiva su Paramount+. Lo stesso vale per Avatar: Seven Heavens, la nuova serie animata dell'IP.

Inoltre, sono stati annunciati nuovi doppiatori, forse per attenuare il colpo che Avatar non sarà disponibile sul grande schermo a meno che non si parli delle persone blu di James Cameron. Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto e Ke Huy Quan formano il cast vocale insieme a Dave Bautista, Eric Nam, Steven Yeun e altri.

Il coinvolgimento di Dee Bradley Baker dovrebbe essere particolarmente divertente per i fan di Avatar, dato che ha doppiato sia Appa che Momo nella serie originale, e quindi probabilmente riprenderà i suoi ruoli qui.