Leggendario sul sentiero di guerra - Mira a inghiottire Lionsgate

HQ

Potremmo dirigerci verso un'altra grande fusione hollywoodiana? Tutti i segnali indicano di sì. Secondo quanto riferito, Legendary Pictures - lo studio dietro i film di Dune e il MonsterVerse - sta valutando un'acquisizione di Lionsgate, la società dietro John Wick e The Hunger Games. Ma secondo Bloomberg, Legendary vuole prima sondare il terreno con alcune co-produzioni insieme a Lionsgate.

All'inizio di quest'anno, c'erano forti voci secondo cui Sony avrebbe acquisito Paramount, cosa che alla fine è svanita quando Paramount ha scelto di fondersi con Skydance. Questa tendenza al consolidamento degli studios non mostra segni di rallentamento, soprattutto perché Hollywood diventa un mercato sempre più centralizzato, traboccante di blockbuster e sequel.

Lionsgate è stata quotata in borsa solo l'anno scorso e si è già separata dal suo ex partner Starz. Una potenziale fusione con Legendary non è una cosa da poco, ed è difficile anche solo ipotizzare che tipo di prezzo potrebbe avere un accordo del genere. Ma se dovesse accadere, potremmo trovarci di fronte a una nuova era del cinema, in cui solo una manciata di giganti dei media gestisce l'intero spettacolo.

Cosa ne pensi di questa possibile fusione?