Legislazione statunitense che obbliga gli investimenti esteri nell'acquisto di chip AI

In quello che segna un chiaro allontanamento rispetto alle precedenti politiche di esportazione, l'amministrazione Trump sta, secondo Reuters, lavorando a una nuova legislazione che baserà l'esportazione di chip AI su un quadro di quid pro quo. Una conferma ufficiale di un nuovo quadro giuridico su X è stata fatta dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

In breve, qualsiasi azienda che desideri acquistare grandi ordini, 200.000 o più, di chip per computer IA, deve investire in data center di IA o garanzie di sicurezza negli Stati Uniti e permettere agli addetti al controllo delle esportazioni di visitare i siti di installazione.

In precedenza, la vendita di tecnologie così avanzate agli alleati non era regolamentata sotto le amministrazioni precedenti, e quindi il nuovo quadro giuridico - che non è ancora stato definito - segna un cambiamento molto distintivo nella politica di esportazione e sicurezza. Questo sembra essere un modo chiaro per dare leva all'amministrazione Trump, poiché le negoziazioni politiche potrebbero essere il modo principale per garantire l'accesso alla tecnologia.

I paesi già inseriti nella lista nera non sono colpiti, né paesi come la Cina, che di recente sono stati approvati per la spedizione di chip AI di ultima generazione, ma sembra esistere una scappatoia, dato che spedizioni più piccole, anche sotto i 1.000 chip, potrebbero richiedere una licenza, con l'unico modo per evitarla che il produttore monitori l'uso, e disabilitare qualsiasi forma di collegamento, cioè qualsiasi forma di daisy-chaining o uso in cluster, mentre l'esportazione di oltre 100.000 chip richiederà l'interferenza governativa per fornire garanzie, come già fa l'Arabia Saudita.