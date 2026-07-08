L'Egitto chiede l'esclusione degli arbitri della Coppa del Mondo dalla partita contro l'Argentina per "crimine di discriminazione"

HQ

La Federazione Calcistica Egiziana ha presentato un reclamo formale alla FIFA riguardo agli ottavi di finale dei Mondiali contro l'Argentina martedì, sostenendo che due decisioni arbitrali sospette abbiano fatto perdere la partita 3-2: un fallo del giocatore egiziano Marwan Attia che ha portato alla cancellazione di un gol dal VAR, e un possibile fallo contro Mohamed Salah che, se fosse stato chiamato, avrebbe significato che l'ultimo gol dell'Argentina sarebbe stato annullato (l'allenatore dell'Egitto disse che "erano stati truffati" e Zico, creatore del gol annullato, che il "torneo è chiaramente truccato").

Mercoledì, l'EFA ha inviato una dichiarazione, affermando che il loro presidente Hany Abou Rida ha presentato la denuncia chiedendo un'indagine sull'arbitro francese François Letexier per "gravi errori arbitrali" e "doppi standard".

L'Egitto chiede inoltre "l'esclusione dell'arbitro e dell'intero equipaggio dalla Coppa del Mondo dopo aver indagato su questi errori" per quello che accusa di essere "il crimine di discriminazione contro la nazionale egiziana".

"Numerosi esperti di calcio e analisti specialisti, sia a livello locale che internazionale, hanno evidenziato incidenti arbitrali controversi e influenti durante la partita. Ciò sottolinea l'importanza di mantenere i più alti standard di integrità, equità e trasparenza nell'arbitraggio delle partite", ha affermato l'EFA.