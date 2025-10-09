L'Egitto è l'ultima nazione qualificata per la Coppa del Mondo 2026 con una doppietta di Mohamed Salah

HQ

L'Egitto si è ufficialmente qualificato per la Coppa del Mondo 2026, con l'aiuto dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, che ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 contro Gibuti. Questo arriva durante la pausa internazionale e le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per la CAF, dove una vittoria durante le prossime due partite della fase a gironi basterebbe all'Egitto per assicurarsi il primo posto nel Gruppo A.

I Faraoni, come viene soprannominata la nazionale egiziana, sono la terza squadra africana qualificata ad assicurarsi un biglietto per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico la prossima estate dopo Marocco e Tunisia. Sarà la loro quarta Coppa del Mondo, dopo il 1934, il 1990 e il 2018: non sono mai andati oltre gli ottavi di finale.

Sono la prima nazione della Coppa d'Africa, vincendola sette volte, l'ultima volta nel 2010, ma da allora non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale e nemmeno a qualificarsi (l'edizione 2025 della Coppa d'Africa si svolgerà il prossimo dicembre 2025).

Altre nazioni africane potrebbero qualificarsi per la Coppa del Mondo nei prossimi giorni, tra cui Capo Verde, Algeria, Senegal e Costa d'Avorio. La fase a gironi delle qualificazioni CAF si concluderà la prossima settimana.