L'Egitto rimuove il capo del Comitato Olimpico e della federazione di nuoto dopo la tragica morte di un dodicenne durante una competizione

HQ

La tragedia ha colpito l'Egitto lo scorso 2 dicembre, quando un giovane nuotatore, Youssef Mohamed, è annegato durante un campionato nazionale under-12 al Cairo. Perse conoscenza mentre nuotava e affondò sul fondo della piscina. I rapporti dicono che è rimasto sott'acqua per oltre dieci minuti prima che un nuotatore di una gara successiva lo avesse avvistato e non riuscissero a rianimarlo.

L'incidente ha suscitato indignazione nel paese, poiché i genitori presenti all'evento hanno riferito che bagnini e cronometrattori di corsia non erano ai loro posti quando Mohamed ha perso conoscenza e che non c'era un defibrillatore sul posto.

È seguita un'indagine penale su chi ne è responsabile, come il direttore del torneo, l'arbitro capo, tre bagnini, il direttore esecutivo e i membri del consiglio della federazione, il presidente del comitato delle competizioni, fino al capo della Federazione Nuoto in Egitto, Yasser Idris, che funge anche da presidente del Comitato Olimpico del paese, per grave negligenza.

Reuters riporta che l'Egitto ha nominato un comitato provvisorio per la federazione di nuoto, con il Ministero della Gioventù e dello Sport che ha chiesto a World Aquatics di supervisionare il comitato provvisorio per assicurarsi che rispetti le norme e i regolamenti internazionali.