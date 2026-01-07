LEGO afferma che non abbandonerà il gioco tradizionale nonostante il lancio di Smart Brick

HQ

La polvere non si è nemmeno posata dopo che LEGO ha rivelato quello che loro stessi considerano il prodotto più rivoluzionario di sempre, prima che appassionati molto preoccupati di LEGO esprimessero il timore che la base stessa del gioco e dell'assemblaggio tradizionale fosse in pericolo mortale, e persino esperti avessero rilasciato dichiarazioni negative sul gioco potenziato dalla tecnologia.

Il sistema Smart Play contiene un semplice mattone 2x4 che, tramite un tag, può essere informato di cosa si tratta, si comporta di conseguenza con luci e suoni, e interagirà direttamente con minifigure abilitate agli Smart e altri Smart Brick.

In una breve intervista con IGN, Federico Begher, Vicepresidente Senior e responsabile del New Businesses Product Group, ha dichiarato che il sistema Smart Brick non sostituisce il tradizionale LEGO:

"Non vuol dire che sostituisca qualcosa. È uno strato aggiuntivo che è destinato a restare, in cui crediamo. Farà parte del nostro System-in-Play, come il mattone, come la Minifigura."

LEGO nel corso degli anni ha avuto diverse integrazioni di aggiunte basate sull'elettricità, ma questo sistema wireless permette un'integrazione reale con minifigure e mattoncini fisici, senza bisogno di app, telefoni o computer, e, secondo IGN, i rappresentanti LEGO insistevano molto sul mantenimento dell'aspetto fisico del gioco, con il cofanetto Star Wars che uscirà a breve usarlo come rumore del motore basato su velocità e direzione, ma capace di interagire con minifigure, o con un altro smart brick, che tramite il semplice posizionamento di un altro tag-brick, è stato informato che si tratta di un TIE Fighter, e non di un X-Wing.