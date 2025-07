Lego amplia la gamma di prodotti botanici con due nuovi set

HQ

Non c'è niente di meglio dei fiori veri e in fiore per portare un po' di colore e vita nella tua casa. Tuttavia, questi sono fugaci e non tendono a durare a lungo, il che è ciò che rende la gamma Botanicals di Lego una tale cattura.

Il produttore danese di giocattoli amplierà ulteriormente questa linea quest'estate, introducendo due nuove opzioni nella gamma. Il primo è una replica di un ibisco, un set di 660 pezzi che include cinque fiori in fiore color lavanda attaccati a uno stelo voluminoso e basati su un vaso blu.

Il secondo set è una mini gamma di alberi bonsai, con tre opzioni di colori diversi disponibili e tra cui un ginkgo con foglie gialle, un pino nero con aghi verdi e un glicine con fiori lilla. Questo set include anche fogliame intercambiabile, due supporti ornamentali unici e il tutto per un totale di 709 pezzi.

Ogni set debutterà il 1° agosto e l'ibisco costerà € 69,99 / $ 69,99 / £ 59,99 e gli alberi bonsai avranno un valore di € 59,99 / $ 64,99 / £ 54,99.

