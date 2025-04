Lego amplia la gamma di prodotti botanici con opere d'arte di bonsai di acero rosso e tigre

HQ

Lego sta cercando di espandere la sua gamma Botanicals offrendo quattro nuovi set per le persone che amano aggiungere un po' di vita vegetale a blocchi alla loro casa. I nuovi set tecnicamente spaziano da tre Botanicals elementi e anche un Art, ma hanno tutti un'estetica floreale molto chiara.

Il nuovo grande set Botanicals è il Japanese Red Maple Bonsai Tree, che è più o meno quello che dice sulla scatola. È un bonsai con foglie rosse e viene fornito in un vaso verde scuro, il tutto mentre si estende su 474 pezzi e cerca di vendere per € 59,99 / $ 59,99 / £ 54,99 quando verrà lanciato il 1 giugno.

Gli altri set Botanicals includono il Petite Sunny Bouquet da 373 pezzi che si estende su alcune piante da fiore potate che vengono esposte in un vaso trasparente. Questo sarà venduto a € 29,99 / $ 29,99 / £ 24,99 quando debutterà il 1 maggio. Il terzo set è quello Happy Plants pensato per un pubblico più giovane. Si tratta di un set di 217 pezzi che debutterà il 1° giugno al prezzo di € 29,99 / $ 29,99 / £ 24,99, che presenta una piccola dracaena e una pilea per bambini che vengono fornite in deliziosi e dolci vasi con volti, braccia e gambe.

Annuncio pubblicitario:

Secondo il set Art, questo è il Fauna Collection - Tiger, ed è un'opera d'arte 3D che si estende su 744 pezzi e sarà venduta a € 59,99 / $ 64,99 / £ 54,99 quando arriverà il 1 giugno. Offre fiori personalizzabili e riposizionabili e viene fornito con un supporto integrato o un modo per essere montato a parete.

Aggiungerai qualcuno di questi set alla tua collezione?

Annuncio pubblicitario: