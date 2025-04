Lego amplia la sua collezione Marvel con i mini busti di Iron Man e Spider-Man

HQ

La partnership tra Lego e Marvel è già stata molto fruttuosa e si espanderà ulteriormente nei prossimi mesi. L'azienda danese di giocattoli ha svelato due nuovi set che daranno il via alla collezione Mini Busts per Lego Marvel, con queste opzioni più piccole degli enormi busti che già esistono per esempio, Black Panther.

I due personaggi che daranno il via alla collezione sono Iron Man (in particolare per l'armatura Mk. 4 ) e Spider-Man (nel seme Iron Spider ). I busti sono alti circa 6,5 pollici e larghi uguali e, parlando più specificamente dei due set, abbiamo alcuni dettagli più fini.

Per il busto Iron Man, questo sarà un set da 436 pezzi che viene fornito con due alette aerodinamiche snodabili, micro lanciamissili e alcuni sistemi d'arma aggiuntivi. Viene fornito con una targhetta stampata e una minifigure Iron Man, ed è ispirato all'armatura che Tony Stark di Robert Downey Jr. indossava in Iron Man 2.

Il set Iron Spider è di soli 379 pezzi e viene fornito con due bracci meccanici mobili e una minifigure Spider-Man, e come senza dubbio saprai giustamente, è ispirato all'abito che il Peter Parker di Tom Holland indossò per la prima volta in Avengers: Infinity War.

Annuncio pubblicitario:

Il set Iron Man verrà lanciato il 1° giugno al prezzo di € 59,99 / $ 59,99 / £ 54,99, mentre il set Spider-Man arriverà più tardi il 1° agosto allo stesso prezzo.