Lego annuncia i Smart Bricks al CES, introducendo nuovi modi per creare

Non sapevamo davvero cosa aspettarci dalla presenza di Lego al CES, dato che l'azienda danese di giocattoli di solito non partecipa alla più grande convention tecnologica dell'anno. Molti pensavano che sarebbe stato il luogo dove sarebbe stata presentata la F1 Academy auto per il suo team Lego Racing, ma oltre a tutto ciò c'era molto da mostrare.

La star della presentazione è stata la presentazione del nuovo Smart Bricks, una tecnologia speciale che cerca di offrire modi innovativi per costruire e creare. La premessa dei mattoncini è semplice: usando questi piccoli blocchi a forma di mattoncini Lego normali, potrai programmarli e regolarli per emettere suoni e luce e migliorare l'esperienza di gioco.

In totale, sono stati annunciati tre pezzi Smart, tra cui un Smart Brick normale, più Smart Tags e Smart Minifigures che possono essere abbinati al Bricks per aggiungere nuovi modi di suonare reattivi che includono "suoni e comportamenti appropriati".

Poiché la tecnologia Smart è appena stata annunciata, non apparirà ancora in modo ampio nel portafoglio Lego, poiché solo tre set accoglieranno inizialmente la tecnologia. Tutti si basano sul marchio Star Wars: il primo è Luke's Red Five X-Wing, il secondo è Darth Vader's TIE Fighter e il terzo è Throne Room Duel & A-Wing. I set comprendono tra 473 e 962 pezzi e saranno più costosi rispetto ai set Lego normali dello stesso numero di pezzi, con il set da 962 pezzi Throne Room destinato a essere venduto a circa £140/€160/$160. I preordini dei set aprono più avanti questa settimana.

Ognuno dei tre nuovi set aspetterà di essere lanciato il 1° marzo, e senza dubbio questo sarà solo l'inizio della nuova iniziativa Smart che il vicepresidente senior e responsabile del laboratorio creativo di gioco, Tom Donaldson, spiega stabilirà "un nuovo standard per esperienze interattive e immaginative" e tutto senza bisogno di uno schermo.