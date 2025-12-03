LEGO annuncia il trofeo della Coppa del Mondo FIFA: data di uscita e prezzi in Europa, Regno Unito, USA

HQ

L'entusiasmo per la Coppa del Mondo 2026 è in crescita e, con il sorteggio che si terrà questo venerdì, LEGO ha annunciato che una ricostruzione del trofeo della Coppa del Mondo sarà rilasciata il prossimo anno. Come parte della loro linea di prodotti più adulti, LEGO lancerà il 43020 FIFA World Cup Official Trophy, un gioco realizzato con 2.842 mattoni.

Non fa parte della linea adulta +18 (età +12), ma diventerà sicuramente un oggetto da collezione per molti appassionati di LEGO e calcio. Il cofanetto è stato trapelato martedì e ufficialmente svelato mercoledì, con i preordini aperti. Questi sono i prezzi (che, per una costruzione di quasi 2.300 pezzi, non sono male):



UE: €179,99



Regno Unito: £159,99



USA: US$199,99



La Coppa del Mondo includerà una minifigure di un fan LEGO con un trofeo ridotto della Coppa del Mondo, un mini campo da calcio e i numeri 26, per celebrare la Coppa del Mondo della prossima estate. Significa che avremo un'altra Coppa del Mondo nel 2030?

Il Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo LEGO sarà lanciato il 1° marzo 2026.