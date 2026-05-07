Lego Batman creatore TT Games parla di come il Crociato Incappucciato sia "sempre rilevante"
Mentre uno dei personaggi più famosi della DC si avvicina al suo centesimo compleanno, abbiamo chiesto al creatore di Lego Batman perché credono che l'eroe continui a essere popolare.
Batman è uno dei personaggi più conosciuti e amati di tutto l'intrattenimento, e la parte più affascinante di questo è come sia rimasto tale per quasi 100 anni. Batman è stato creato nel 1939, il che significa che ha più di 85 anni, eppure lo vediamo ancora rubare titoli di prima pagina, che sia per film, televisione, videogiochi, fumetti, e la lista continua.
Con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in arrivo e il debutto su PC e console il 22 maggio, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di giocare al gioco e di parlare con il direttore del design associato Jimmy Sedota per chiedergli perché Batman continui a essere un'icona così senza tempo e rilevante.
"Penso che Batman sia sempre figo. È sempre fantastico. Quando ero piccolo, amavo Batman. Quando ero adolescente, adoravo la serie animata. Penso che sia un personaggio così amato, e poi tutti gli altri personaggi, tutti gli altri membri della famiglia Bat, penso che ci siano così tanti personaggi ricchi e diversi. E poi, ovviamente, ci sono tutti i cattivi. I cattivi in DC sono semplicemente così iconici. Quindi penso che sia una di quelle cose in cui è sempre bravo, sempre rilevante, e la gente ama sempre viverlo, che sia nei film, in televisione o nei giochi."
Per saperne di più su Lego Batman prima del lancio del gioco, puoi leggere la nostra recente anteprima dedicata al gioco e anche la nostra intervista completa con Sedota qui sotto, dove parliamo del perché Lego e Batman si integrano così bene, di come il gioco rende omaggio alla storia completa del personaggio, dei piani post-lancio per il gioco, prima di parlare naturalmente di Kite Man e Condiment King.