Lego Batman creatore TT Games parla di come il Crociato Incappucciato sia "sempre rilevante"

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Batman è uno dei personaggi più conosciuti e amati di tutto l'intrattenimento, e la parte più affascinante di questo è come sia rimasto tale per quasi 100 anni. Batman è stato creato nel 1939, il che significa che ha più di 85 anni, eppure lo vediamo ancora rubare titoli di prima pagina, che sia per film, televisione, videogiochi, fumetti, e la lista continua.

Con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in arrivo e il debutto su PC e console il 22 maggio, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di giocare al gioco e di parlare con il direttore del design associato Jimmy Sedota per chiedergli perché Batman continui a essere un'icona così senza tempo e rilevante.

"Penso che Batman sia sempre figo. È sempre fantastico. Quando ero piccolo, amavo Batman. Quando ero adolescente, adoravo la serie animata. Penso che sia un personaggio così amato, e poi tutti gli altri personaggi, tutti gli altri membri della famiglia Bat, penso che ci siano così tanti personaggi ricchi e diversi. E poi, ovviamente, ci sono tutti i cattivi. I cattivi in DC sono semplicemente così iconici. Quindi penso che sia una di quelle cose in cui è sempre bravo, sempre rilevante, e la gente ama sempre viverlo, che sia nei film, in televisione o nei giochi."

Per saperne di più su Lego Batman prima del lancio del gioco, puoi leggere la nostra recente anteprima dedicata al gioco e anche la nostra intervista completa con Sedota qui sotto, dove parliamo del perché Lego e Batman si integrano così bene, di come il gioco rende omaggio alla storia completa del personaggio, dei piani post-lancio per il gioco, prima di parlare naturalmente di Kite Man e Condiment King.