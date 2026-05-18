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Spesso, quando vengono annunciati i giochi, sembrano immediatamente assolutamente brillanti, basati su un teaser allettante e brevi dettagli che evidenziano i punti chiave. Prima o poi, però, l'hype tende a spegnersi un po' quando gli sviluppatori rivelano cose che di solito non entusiasmano la community.

Nel caso di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, tuttavia, non c'è stata alcuna delusione simile; invece, è riuscito in qualche modo magicamente a far salire l'entusiasmo fin dall'annuncio fino al momento in cui finalmente ho avuto la possibilità di godermi l'avventura. TT Games ha rapidamente rivelato funzionalità sempre più entusiasmanti, e sono riusciti a conquistare tutti, che siano fan di Lego, fan dei film di Batman, chi legge solo i fumetti o chi ancora sogna la trilogia di Arkham.

In termini di gameplay, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è molto più vicino alla serie Arkham di quanto si possa pensare.

In breve, il gioco è ricco di contenuti, ma come ogni altra avventura, inizia con un solo passo, in cui seguiamo il giovane Bruce Wayne dall'essere un amato figlio unico, a diventare orfano dopo l'assassinio dei suoi genitori, e ovviamente infine addestrarsi per combattere i peggiori villain di Gotham e diventare Batman. Questo, ovviamente, non è nulla di nuovo, e ad essere onesto sono piuttosto stanco delle storie di origine, ma qui funge da una sorta di introduzione interattiva offrendo anche un assaggio di uno degli elementi ricorrenti e leggermente più unici di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

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È un mix selvaggio di ispirazioni da vari materiali originali e non cerca di seguire un ordine cronologico. L'apertura sembra ispirata alla amata trilogia di Batman di Nolan (e include una buona parte di Ra's al Ghul), ma troviamo anche elementi dai film di Tim Burton, e una volta a Gotham, c'è chiara ispirazione dalla serie TV Penguin, prima che appaia qualcosa che i fan di Batman adoreranno. E in mezzo a tutto questo, continuiamo a sbloccare tute, gadget e personaggi da ogni angolo dell'universo di Batman, dove nemmeno io, che mi considero un appassionato di Batman, posso onestamente dire di riconoscere tutto.

Talia al Ghul è il primo personaggio giocabile aggiuntivo che incontrerai.

Come se non bastasse, il gioco è generosamente cosparso di altri riferimenti che in realtà non hanno nulla a che fare con Batman - non rovinerò il divertimento a nessuno, ma ho apprezzato particolarmente un astuto omaggio ad American Psycho. Naturalmente, questo tipo di cose sfugge completamente ai bambini, che sono, dopotutto, il pubblico principale di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Quindi, prima di lasciarmi trasportare e iniziare a raccontarvi tutte le volte in cui sono rimasto lì a puntare il dito contro la TV come Leonardo DiCaprio in quel meme sempre popolare, lasciate che sia chiaro subito che Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è sicuramente rivolto ai giocatori più giovani. Il livello di difficoltà standard è il più basso (tra tre), e ho scelto di giocare nel livello centrale e ho anche provato al massimo. A parte qualche errore e simili, non sono mai morto in combattimento. Non sto certo dicendo di essere un giocatore potente di alto livello, ma piuttosto che Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è un gioco molto facile - tanto che ti consiglio davvero, con abilità medie, di giocare al livello di difficoltà più alto. È più divertente, e comunque abbastanza facile. Ma questo non significa che manchino le sfide; Ci arriverò.

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Presenta scene iconiche di ogni tipo di film di Batman nel corso degli anni, incluso l'ultimo.

Per chiunque abbia già giocato ai giochi Lego di TT Games, molto di questo ti sembrerà naturalmente familiare. Il gameplay è lo stesso, consistendo principalmente nel schiacciare tutto con il tasto X e saltare con il tasto A. Poi i 'studs' (la valuta di gioco) volano sullo schermo, poiché quasi tutto può essere frantumato. Se raccogli abbastanza stud in poco tempo, ottieni moltiplicatori che danno un bonus extra ai tuoi soldi. Per me, almeno, questo è diventato una sorta di gioco all'interno del gioco, rendendo più divertente collezionare stud e facendomi passare un tempo inutile a tenere attivi i moltiplicatori prima di raccogliere oggetti preziosi come stud blu o viola, per ottenere il massimo risultato.

A parte avere un piede ben piazzato nei classici mondi Lego di TT Games, l'altro è altrettanto radicato nell'universo di Arkham. Per molti versi, è davvero come un gioco di Arkham reinventato in Lego. Il combattimento funziona in modo simile, dove puoi affrontare orde di nemici saltando tra di loro, eseguendo contrattacchi, schivando attacchi di proiettili ed eseguendo mosse davvero spettacolari. L'unico aspetto negativo che mi viene in mente è forse che quest'ultimo non gioca un ruolo importante. Eseguire una serie di combo per riempire la barra di concentrazione e poter attaccare con più potenza è, sulla carta, una buona idea, ma come detto, i nemici sono così facili che non vale la pena lottare. Spesso mi capita di non usare nemmeno gli attacchi quando ne ho l'occasione.

Sono sicuro che riconoscerai la formula di Arkham?

Per il resto, è un sistema davvero delizioso, e qui troviamo persino funzionalità come la possibilità di avvicinarsi furtivamente ai nemici e colpire su e giù con un rampino, così con una pressione di RB puoi eliminare nemici ignari dall'alto. Puoi anche sorprendere gli avversari da dietro o tirarli giù dalle sporgenze se ti avvicini da sotto. A questo si aggiungono combattimenti contro boss piuttosto vari, e si ottiene un ciclo di gioco davvero piacevole.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è al meglio se hai qualcuno con cui giocare. Ovviamente puoi giocare tutto da solo, ma ci sono diverse situazioni in cui devi giocare in cooperativa con te stesso - ad esempio, portando un personaggio in una posizione, cambiando personaggio e andando in un posto diverso, e così via. Non è un problema, ma questi momenti rallentano un po' il ritmo, e se siete in due, lo schermo è diviso e potete aiutarvi nel modo migliore possibile.

Ogni tanto devi ancora costruire con i Lego, e i livelli presentano molti elementi leggeri.

Il mondo è vasto e aperto, eppure diviso in sezioni. Tu e qualsiasi partner co-op dovete rimanere nella stessa area. Queste aree, tuttavia, sono sorprendentemente vaste e, come ho detto sopra, ci sono sfide oltre il semplice combattimento. TT Games ha preso spunto da Nintendo e ha incluso una vasta gamma di collezionabili, molti dei quali sono notoriamente difficili da trovare. Ma spesso vale la pena dare un'occhiata, perché un set completo di statue, carte da gioco, alberi bonsai o qualsiasi altra cosa ti darà bonus extra, a volte sotto forma di gadget (per papponeare la tua Batcaverna, se ti piace questo genere di cose) e a volte sotto forma di una delle diverse valute.

Ci sono anche buone opportunità per personalizzare Batman (e i suoi aiutanti) a tuo piacimento, usando un banco da lavoro e una sorta di sistema di punti esperienza per far salire di livello oggetti e personaggi. Questo gli conferisce un po' un'atmosfera Metroidvania, dato che improvvisamente puoi accedere a cose che sapevi esserci ma non sapevi come raggiungere. Poco a poco, sblocchi sempre più del mondo di gioco e puoi, naturalmente, tornare indietro per continuare a cercare cose. C'è anche un sistema di viaggio fisso, ed è sempre chiarissimo dove devi andare dopo. Inoltre, hai accesso ai classici veicoli di Batman, quindi muoverti è veloce e semplice.

La Batmobile si comporta sorprendentemente bene, con molta aderenza.

A parte Batman stesso, ci sono solo pochi altri personaggi che puoi interpretare durante l'avventura. Se giochi a due giocatori, il secondo dovrà cambiare spesso la posizione, poiché diverse sezioni sono pensate per Batman e un altro personaggio, che poi ha le abilità necessarie in quel punto specifico. Questo lo rende un gioco piuttosto unico nella gamma Lego di TT Games, dato che questi titoli sono stati talvolta noti per presentare oltre 100 personaggi giocabili. Personalmente, non vedo questo come un lato negativo; piuttosto, offre una narrazione più coesa e un'esperienza di gioco più chiaramente definita.

Prima di rivelare la mia classificazione, vorrei cogliere l'occasione per commentare grafica e suono. Questi sono, in effetti, assolutamente di altissimo livello. Durante il periodo di recensione, ho riscontrato a malapena un bug, nonostante la patch del giorno uno non sia ancora stata rilasciata al momento della stesura. Gira in modo meravigliosamente fluido, gli effetti sono ben realizzati e le animazioni di prim'ordine. Salire in alto e semplicemente lanciarsi giù per planare con Batman su Gotham con una vista magnifica è in realtà altrettanto bello in questo gioco Lego come lo era quando Batman: Arkham City è stato rilasciato nel 2011. Vorrei anche sottolineare la colonna sonora di Alexandros Nikolaidis, che è davvero ben scritta e significativamente più cupa e minacciosa di quanto fossimo abituati nella serie Lego in precedenza. Collega davvero la presentazione e la fa sembrare un simulatore di Batman un po' improbabile.

Se giochi con qualcun altro, lo schermo si divide in due e l'avventura diventa ancora migliore.

Quindi... La valutazione? Ci sono stati in realtà un paio di momenti durante l'avventura in cui mi sono chiesto se dovessi assegnare il nostro punteggio assoluto (cosa che non facevo dal 2021). In definitiva, il livello di difficoltà leggermente troppo facile e il sistema di combo un po' poco rifinito nelle battaglie mi hanno fatto sentire impossibile giustificarlo - ma detto questo, questo è di gran lunga il miglior gioco Lego a cui abbia avuto il privilegio di giocare. C'è così tanto da scoprire e sbloccare, e offre un supporto cooperativo eccellente che lo consiglierei vivamente a tutti.