Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Anteprima finale: Il Cavaliere Oscuro diventa un outsider per il meglio del 2026

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Sono abbastanza fortunato da aver avuto la possibilità di giocare a Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in due occasioni diverse ormai. La prima volta è stata alla Gamescom, ad agosto, dove abbiamo avuto una demo limitata con una missione singola e parte del mondo aperto. È stato un breve e dolce assaggio di ciò che sarebbe successo. Un corso iniziale, con l'ultimo playtest, si svolge in una Batcaverna splendidamente decorata, completa di oggetti di scena tratti dai film live-action e set Lego finemente decorati, offrendoci un'impressione molto più dettagliata di come sarebbe il prodotto finito.

In due ore abbiamo potuto giocare alcune missioni nei primi capitoli del gioco, vedendo personaggi chiave entrare nella vita di Batman come Catwoman, Dick Grayson, Poison Ivy e altri. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight potrebbe prendere praticamente tutto ciò che è stato legato a Batman prima, ma non si limita a spargere riferimenti e scene iconiche per pura nostalgia. Tt Games ha unito quella che considera l'epitome di una storia di Batman, combinando film, fumetti, giochi passati e altro ancora per creare un ibrido Arkham-Lego che in qualche modo bilancia il meglio di entrambi. Ci sono combattimenti intensi, spostamenti solidi, oltre a una storia umoristica, ricca di personaggi di spicco e gag visive che sicuramente ti faranno sorridere, indipendentemente da quanti conflitti indotti da Londra tu abbia affrontato nel tuo viaggio verso la sessione di anteprima.

Adottando un approccio molto più incentrato sulla storia, con un combattimento che sembra fortemente ispirato, se non in gran parte, ai giochi Arkham di Rocksteady, una prima impressione di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight potrebbe essere che si sforzi troppo di accontentare tutti. Non puoi far sì che il divertente gioco Lego abbia un sistema di combattimento gratificante, e non puoi rendere divertente un'esperienza pseudo-Arkham senza rovinare l'atmosfera. Anche io avevo queste preoccupazioni, ma mentre passavo da una piattaforma all'altra in Haly's Circus, alternando Dick Grayson e Batman mentre cercavamo di disinnescare una bomba ridicolmente sovradimensionata impostata da Due Facce, ho avuto la sensazione che gli sviluppatori avessero centrato ogni aspetto del gioco che cercavano con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Non dovrebbe essere giudicato né secondo gli standard della serie Arkham né dei precedenti giochi Lego di Batman. Certo, prende molta ispirazione da entrambi, ma crea un nuovo gioco entusiasmante che ti regala un sacco di Batman da godere, che tu sia un fan nostalgico o che tu sia stato coinvolto in tutto ciò che riguarda Cavaliere Oscuro dopo la sua recente run su Absolute.

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C'è semplicemente molto gioco con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. La storia combina umorismo ironico Lego con scene classiche di Batman, creando una versione del personaggio che seguiremo dai suoi primi giorni fino all'eroe affermato di Gotham. Le missioni sono varie e uniche, i personaggi secondari hanno ciascuno le proprie abilità, e alcune sono ancora più divertenti del Crociato Incappucciato in modalità storia. Continuavo a passare a Robin nella missione del Circo di Haly e nel combattimento con il boss Poison Ivy, per esempio. C'è anche un mondo aperto, che non sembra appesantito dall'idea di sbloccare certe aree trovando una torre vicina, o aspettando di aver completato certe missioni. Ci sono segreti che non potrai scoprire finché non avrai un certo dispositivo, ma altrimenti puoi planare e guidare per Gotham quanto vuoi.

Una leggera preoccupazione durante la Gamescom era l'apparente mancanza di attività secondarie nel mondo aperto del gioco. Era qualcosa che avevo persino pianificato di affrontare durante il colloquio. Questo fino a quando non ho completato tutte le missioni della storia pianificate nella nostra demo. Quando ho avuto un po' di tempo per rilassarmi, far apparire la Batmobile e scatenare le strade, ho visto che ci sono molte attività secondarie varie, enigmi nascosti e modi per ottenere di più dal solito oltre a passare da una missione all'altra. Non sembra che ci siano missioni secondarie approfondite, ma corse, enigmi dell'Enigmista, sfide di combattimento, crimini casuali, altri enigmi e attività aggiuntive ti fanno spesso essere trascinato in una parte o nell'altra della città che va salvata. Con così tante skin da sbloccare, sei sempre alla ricerca di un nuovo look per Batman e i suoi compagni. Senza contare la Batcaverna di gioco, che è personalizzabile e offre aree extra che puoi acquistare con studs, minikit da scoprire e un negozio gestito nientemeno che da Bat-Mite per cosmetici extra e potenziamenti alle tue abilità. Come ho detto, c'è tanto gioco in cui immergersi. È difficile lamentarsi senza sembrare che tu odi che la bistecca sia troppo succosa e l'aragosta troppo burrosa.

Giocando a Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, ho la stessa sensazione che ho avuto quando mi sono immerso per la prima volta in Astro Bot. Tt Games si concentra semplicemente sul rendere il più divertente possibile qui. Sì, è rivolto a un pubblico più giovane, ma noi nostalgici di UNC possiamo comunque sentire di aumentare un po' il battito cardiaco passando alla difficoltà Cavaliere Oscuro, mostrando ancora una volta che Tt ha pensato a quasi tutto. Ci sono un paio di piccole lamentele, come è inevitabile. Il combattimento contro il boss con Poison Ivy mi è sembrato un po' deludente, soprattutto nella sua prima fase dove ho scoperto che potevo continuare a prenderla a pugni in un angolo senza conseguenze. Tuttavia, è facile ignorare piccoli passi falsi in un prodotto che riesce così bene a essere incredibilmente divertente da giocare. Non è un nuovo Arkham, né i giochi Lego di Batman di un tempo. È nuovo. È emozionante. È Batman. Funziona. Se l'uscita completa dovesse essere all'altezza della qualità vista finora, non mi sorprenderebbe vedere Lego Batman: Legacy of the Dark Knight incluso nelle conversazioni sui migliori giochi del 2026.

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