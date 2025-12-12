Lego Batman: Legacy of the Dark Knight apparentemente ritardato per Nintendo Switch 2

HQ

TT Games e WB Games hanno mostrato un nuovo trailer di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ai The Game Awards, mostrando nuovi personaggi, veicoli, iconici villain di Batman e numerosi riferimenti a film, fumetti e giochi, incluso Batman Arkham Asylum. Soprattutto, la data di uscita è stata pubblicata: 29 maggio 2025.

Tuttavia, quella data è fissata solo per le versioni PlayStation 5, Xbox e PC del gioco. Il Nintendo Switch 2 di LEGO Batman sarà annunciato in un secondo momento, indicando che questa versione sembra essere stata rimandata e quindi sarà rilasciata in seguito.

Vale anche la pena notare che Lego Batman: Legacy of the Dark Knight non uscirà sulla Nintendo Switch originale, solo su Switch 2. La natura open-world del gioco rende questo un gioco più impegnativo rispetto al precedente LEGO, ma resta comunque deludente, considerando che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga era anche un gioco open-world (in un certo senso) e aveva funzionato bene sulla Switch originale...

HQ

Restiamo sintonizzati per scoprire la data di uscita di LEGO Batman su Switch 2, e speriamo che non venga troppo ritardato rispetto alle altre versioni. Sei entusiasta di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ?