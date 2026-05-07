Lego Batman: Legacy of the Dark Knight assistente direttore del design sulla possibilità di un futuro gioco Lego del DCU

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Con i fumetti di Absolute e il nuovo DCU, sembra davvero che gli eroi DC siano in un periodo di rinascita in questo momento. Batman in particolare sta avendo molto tempo per brillare, dato che sta anche per avere un nuovo e impressionante videogioco con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Dopo la nostra ultima sessione di anteprima, ci siamo seduti con il vice direttore del design Jimmy Sedota per parlare del potenziale non solo per il futuro Lego Batman, ma anche per un possibile gioco Lego DCU.

"Voglio dire, stiamo sempre cercando di capire come possiamo lavorare con DC. Amiamo DC," ci ha detto Sedota. "Quindi abbiamo cose come il DLC che uscirà a settembre. Abbiamo la Collezione Mayhem dove potrai giocare nei panni di Joker e Harley. Ci sarà una nuova missione lì e una nuova modalità di gioco."

Sedota non ha confermato se ci sarà una Justice League Lego in arrivo o qualcosa del genere, ma ha detto che Tt Games è sempre alla ricerca di come impressionare i fan. "Cerchiamo sempre come possiamo continuare a portare i migliori giochi Lego possibili ai nostri fan. E DC in particolare è qualcosa che personalmente ho avuto un grande privilegio, mi sento molto privilegiato di averci lavorato," ha detto.

Quindi, nulla è confermato sul futuro delle collaborazioni Lego con DC, ma continueremo a sognare di vedere il nuovo DCU con un aspetto squadrato. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Sedota qui sotto: