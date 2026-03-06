Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ci insegna tutti come abbracciare il nostro teppista interiore nel suo ultimo trailer

HQ

L'ultimo trailer di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight adotta un approccio molto diverso nel mostrarci come gli scagnozzi di Gotham conducono la loro vita quotidiana. A quanto pare, parte lavoro, parte hobby, fare il scagnozzo è divertente per tutta la famiglia, anche se può farti spaccare in minuscoli pezzi di plastica da Batman e dai suoi amici.

Come NPC, o Notorious e Professional Criminals come spiega il trailer, gli scagnozzi hanno alcune regole da seguire se vogliono unirsi a una delle gang più importanti di Gotham. Dovranno vestirsi per il lavoro che vogliono, il che significa indossare trucco da clown, un costume da pinguino o anche occhiali da sole la sera. Dovrebbero anche usare il sistema dei compagni, preferibilmente con un nemico più grande e aggressivo che possano distrarre Batman mentre cercano di fuggire.

In terzo luogo, dovrai stare attento a Batman come uno dei tanti scagnozzi di Gotham. È un combattente del crimine cattivo e scontroso, che non lascia divertire nessun agitatore nella grande città di Gotham. Quindi dovrai restare sempre consapevole, senza mai voltarti di spalle a una posizione da cui potrebbe afferrarti e spezzarti il braccio.

Ma ehi, non si tratta solo di combattere Batman e vestirsi in modo elegante, perché ci sono anche ottimi vantaggi, come l'accesso all'Iceberg Lounge, oltre a un ottimo piano sanitario e dentistico. Forse dovremo travestirci da scagnozzi in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, e vedere quanto sono belli.