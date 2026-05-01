Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è diventato oro

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TT Games ha annunciato che il prossimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà ufficialmente pronto per il lancio tra tre settimane. Lo studio britannico ha confermato che il gioco è "diventato oro" ed è 'completo', a tutti gli effetti intensivi.

In uscita su PC e console il 22 maggio, TT Games accompagna persino questa notizia con una descrizione utile di cosa significhi diventare gold, senza dubbio ideale per i fan più giovani che hanno seguito la produzione di questo progetto.

"Lezione veloce: Quando un gioco in sviluppo è "diventato oro", significa che il gioco base è completato! Un tempo, i giochi venivano stampati su dischi master dorati una volta completati. È una tappa importante nello sviluppo, e siamo così felici di poterlo condividere con voi!"

Con il lancio sempre più vicino, presto potremo raccontarti di più su Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, quindi resta sintonizzato se sei entusiasta di questo ambizioso platform in arrivo.