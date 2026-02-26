Lego Batman: Legacy of the Dark Knight include un remake di una scena classica di Batman di Tim Burton

HQ

Oggi abbiamo riportato un servizio ai fan davvero entusiasmante presentato nel prossimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, ovvero che il costume di Batfleck sarà disponibile come una delle circa 100 opzioni. Ma... non è certo l'unica cosa che i fan di Batman possono aspettare con ansia, e ora un nuovo trailer rivela che forse la migliore scena del forse miglior film di Batman è stata ricreata in Lego.

Stiamo parlando del primo film di Batman di Tim Burton del 1989, che si chiamava semplicemente Batman. C'è una scena in cui il Joker (interpretato da Jack Nicholson) vandalizza il Gotham City Art Museum sulle note di Prince's Partyman. La canzone è stata concessa in licenza per il gioco, e puoi vedere com'è la scena in forma Lego qui sotto.

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà rilasciato per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X il 29 maggio.