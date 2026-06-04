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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lancia per Switch 2 a settembre

Abbiamo anche buone e cattive notizie, dato che avrà una versione fisica, ma purtroppo è presente su quelle fastidiose Game Key Card.

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Alla fine dello scorso anno, è diventato evidente che la versione Switch 2 di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarebbe stata ritardata. Sebbene sia stato rilasciato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 22 maggio, è stato annunciato che la versione Switch 2 sarebbe arrivata più avanti nell'anno.

Durante la notte, è stato finalmente confermato quando i giocatori di Switch 2 potranno immergersi in quella che potrebbe essere la migliore avventura Lego di sempre, e un nuovo trailer (che potete vedere qui sotto) rivela che la data di uscita è il 18 settembre, con i preordini già in pieno svolgimento.

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Sappiamo anche che il DLC è in arrivo per il gioco, inclusa una campagna più piccola con Joker e Harley Quinn, ma al momento della stesura non è chiaro quando verrà rilasciata. Forse scopriremo di più al Summer Game Fest.

... E per chiunque collezioni giochi fisici, sì, è una Game Key Card.

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