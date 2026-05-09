Lego Batman: Legacy of the Dark Knight L'assistente direttore del design rivela come hanno scelto la storia e la voce perfette di Batman

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Recentemente, abbiamo avuto l'opportunità di sederci e giocare Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Di nuovo. Se vuoi dare un'occhiata a una delle nostre prime anteprime del gioco, puoi farlo qui e qui. In questa sessione di gioco più recente, ci siamo anche seduti con l'assistente direttore del design Jimmy Sedota, dove abbiamo chiesto di tutto, dai villain preferiti di Batman a un potenziale videogioco DCU.

Con così tanto materiale di partenza da esaminare, però, abbiamo dovuto chiederci come Tt Games abbia ripreso a definire la storia ideale di Batman che volevano mostrare in questo gioco. "Stiamo parlando di oltre 85 anni di storia di Batman. E quindi c'è molto da cui attingere," disse Sedota. "E volevamo assicurarci di guardare tutto. Quindi alcuni dei film più recenti, alcuni dei precedenti, come la trilogia del Cavaliere Oscuro, risalgono alla serie televisiva del '66, fino al primo fumetto di Detective. Volevamo assicurarci che tutto fosse rilevante e che tutto si inserisse nel gioco... è la nostra versione originale della leggenda di Batman... Dal giovane Bruce Wayne che ha lavorato attraverso Nanda Parbat, diventando Batman, incontrando Jim Gordon, incontrando tutti i diversi personaggi e membri della famiglia Bat."

Con così tante versioni di Batman, ci siamo chiesti se fosse una sfida sceglierne una da emulare, soprattutto per quanto riguarda la voce iconica di Batman. Sedota ha detto: "Il team di sceneggiatura, il team delle cutscene, il team narrativo, guardano tutte queste diverse versioni. E poi cerchiamo davvero di formare quello che pensiamo sia Lego Batman, il suo personaggio a sé stante."

Shai Matheson fa il compito di dare vita a Batman Lego per questo gioco, e dalle nostre sessioni di gioco sembra fare un lavoro fantastico. Dopotutto, non è facile indossare le palle che un tempo aveva ricoperto una leggenda come Kevin Conroy.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight uscirà il 22 maggio su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S.