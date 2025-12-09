Lego Batman: Legacy of the Dark Knight per partecipare ai Game Awards

HQ

Ora che si avvicina il giorno dei Game Awards, riceviamo ogni sorta di presentazione dei giochi che saranno presenti all'evento. Ci saranno comunque molte sorprese, ma sapremo anche quali giochi saranno presenti in anticipo per creare entusiasmo. Uno di questi giochi è Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Il titolo open-world di Lego Batman di TT Games si è rivelato un vero spasso quando abbiamo giocato la demo al Gamescom, e ora è pronto a mostrarsi ancora una volta al pubblico ai Game Awards.

Speriamo che il gioco abbia una rivelazione della data di uscita. Al momento, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight punta a uscire nel 2026, ma con il nuovo anno che si avvicina rapidamente, sarebbe bello avere una data adeguata da annotare in agenda per l'uscita di questa avventura Lego ricca di azione.