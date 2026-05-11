Lego Batman: Legacy of the Dark Knight risulta completamente giocabile con codice pre-ordine

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight non uscirà ufficialmente fino alla fine della prossima settimana, il 22 maggio. Tuttavia, un fan fortunato è già riuscito a caricare quella che sembra una versione completamente giocabile del gioco, grazie a quello che sembra un bug del loro codice di preordine.

Come ha postato l'utente Dramatic-Track-9935 su Reddit (tramite TheGamer), ha preordinato il gioco su Xbox, dove ha presto scoperto di poter scaricare il gioco per intero. Una volta fatto questo, ha detto che era pronto per essere giocato. Una pressione di pulsante e una schermata di caricamento dopo, e avevano il menu principale del gioco che li fissava.

Inizialmente, l'utente non voleva giocare fino a terminare il gioco, perché voleva aspettare che tutti gli altri avessero la possibilità di giocare. Nella sezione commenti del loro post, però, altri fan volevano che iniziassero e che riportassero le impressioni. Attualmente non è chiaro se questo abbia colpito solo un utente o se sia un problema più diffuso. In ogni caso, è chiaramente involontario perché il gioco non esce prima di più di 10 giorni.

Sappiamo che è possibile ottenere un gioco prima dell'uscita. Come dovremmo fare le recensioni, giusto? Tuttavia, probabilmente non è vero che questo giocatore abbia avuto accesso accidentale a un codice di recensione, dato che spesso funziona in modo un po' diverso. È un po' un po' un po' sconcertante, ma speriamo che non porti a spoiler di massa su Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight uscirà il 22 maggio per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Dai un'occhiata alla nostra ultima anteprima qui.