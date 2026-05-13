Lego Batman: Legacy of the Dark Knight rivela Joker e Harley Quinn giocabli in un nuovo trailer

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight non è ancora uscito, ma TT Games ha già svelato il primo DLC del gioco, e ci permetterà di creare un bel po' di scompiglio. Nel nuovo trailer della Deluxe Edition del gioco, abbiamo avuto uno scorcio del suo imminente grande DLC, la Mayhem Collection.

La Collezione del Caos include la Modalità Caos, una nuova modalità di gioco in cui il compito è di creare il maggior caos possibile a Gotham. In questa modalità non giocherai come Batman e i suoi amici che vanificano tutto il duro lavoro svolto in tutta Gotham. Invece, potrai giocare nei panni del Joker e di Harley Quinn.

Il DLC include anche una nuova missione della storia per Joker e Harley, oltre a Sute Sinister per ciascuno dei sette personaggi giocabili. Arriverà questo settembre, ma se vuoi i bonus della Deluxe Edition prima, riceverai anche 28 tute extra, 20 nuovi oggetti della Batcaverna e accesso anticipato al gioco. Dai un'occhiata a tutto quello che troverai nel trailer qui sotto: