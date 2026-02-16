Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Specifiche del PC rivelate

HQ

Con il mercato PC in quello stato attuale, i requisiti e le specifiche necessari per giocare agli ultimi giochi sembrano più importanti che mai, sia dal punto di vista del giocatore che dello sviluppatore, perché se non avessi un PC in grado di far girare i titoli più recenti, spenderai davvero centinaia di euro per una nuova RAM o GPU?

Per fortuna, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ha ridotto i requisiti di RAM, ma questo non significa che sia esattamente leggero su richiesta. Attraverso la sezione dei requisiti di sistema della pagina Steam del gioco, avrai bisogno di 16GB di RAM per far girare il gioco, sia che sia il minimo o le specifiche consigliate. Per la fascia più bassa, vorrai anche una CPU Intel Core i5-9600K o AMD Ryzen 5 3600, e una NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 GB o AMD Radeon RX 5700 XT, 8 GB o INTEL Arc A770, 16GB per GPU.

Servono anche 50GB di spazio e un SSD indipendentemente dalla velocità con cui si fa girare il gioco, e Lego Batman: Legacy of the Dark Knight aumenta notevolmente i requisiti di prestazioni se guardiamo le specifiche raccomandate. Serve una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 da 10 GB o AMD Radeon RX 6800 XT da 16 GB, insieme a una CPU Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700X. Non sono i modelli più recenti, ma risultano comunque piuttosto robusti per un gioco Lego.

Hai quello che serve per gestire Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ?