Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sta lanciando una settimana prima del previsto

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In un mondo in cui i ritardi nelle partite sono piuttosto comuni, sentire che una partita arriverà prima del previsto è un cambiamento molto positivo. Finora nel 2026, abbiamo avuto un episodio in cui questo è successo per una partita importante, poiché Pragmata è stato anticipato di una settimana, al 17 aprile, e ora, un mese dopo, possiamo aspettarci che Lego Batman: Legacy of the Dark Knight stia seguendo lo stesso esempio.

Warner Bros. Games ha rivelato che il progetto previsto di TT Games non arriverà più il 29 maggio, poiché il lancio è stato anticipato di una settimana, al 22 maggio. Sì, presto potrai vivere alcune delle avventure più famose del Crociato con il Mantello un po' prima del previsto, con il debutto ancora previsto per PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X/S. La versione per Switch 2 uscirà comunque più avanti, nel 2026.

Inoltre, chi preordinerà la Deluxe Edition potrà entrare ancora prima, poiché ci sarà un periodo di accesso anticipato di 72 ore per questa edizione, il che significa che il lancio avverrà tecnicamente il 19 maggio. E parlando di preordini, ora puoi registrare il tuo interesse per una copia Standard o Deluxe del gioco.

Questo cambiamento significa che Lego Batman dovrà competere con Forza Horizon 6 in quella che si preannuncia una settimana molto forte per i videogiochi nella primavera 2026. A meno che Playground Games non voglia partecipare alla 'festa con date di lancio anticipate rispetto alle aspettative'? La tua mossa Parco giochi...