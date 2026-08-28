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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sta ricevendo la visita di Joker e Harley Quinn

Il DLC dell'espansione Mayhem Collection arriverà il mese prossimo e abbiamo un nuovo trailer che mostra cosa ha da offrire.

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Come abbiamo già detto, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà ampliato con DLC che vedranno sia Harley Quinn che il Joker, oltre a una nuova storia. Include anche una nuova modalità di gioco chiamata Modalità Caos e qualcosa chiamato Pacchetto Sinistro, che include i seguenti oggetti:


  • Batman - L'outfit di Batman che ride (Dark Nights: Metal #2 | 2017)

  • Robin - Costume Robin King (Dark Nights: DM - Legends of the Dark Knights #1 | 2020)

  • Nightwing - Outfit del Joker (Nightwing #16 | 2011)

  • Batgirl - Costume Joker (Action Figure del Multiverso DC Jokerizzato)

  • Jim Gordon - Costume del Joker (The Joker: The Man Who Stopped Laughing #9 | 2022)

  • Catwoman - Costume del Joker (Catwoman #65 | 1993)

  • Talia al Ghul - outfit (serie a fumetti DC Elseworlds | 1997)

  • Veicolo - Jokermobile (Trilogia Arkham)

  • Oggetti della Batcaverna - Elmo (The Senseless), Acquario dei Pesci Joker, Statua di Barbatos, Clown Serpente e Lunga Zucca di Halloween

Questo pacchetto si chiama DLC Mayhem Collection e sarà rilasciato il 18 settembre, incluso per chiunque possieda la Deluxe Edition, ma ovviamente può essere acquistato anche separatamente. Abbiamo ora ricevuto un trailer di tutto questo, che potete vedere qui sotto.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è già disponibile, e puoi leggere la nostra recensione qui.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series S/X - e arriverà su Switch 2 a settembre.

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