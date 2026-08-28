Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sta ricevendo la visita di Joker e Harley Quinn
Il DLC dell'espansione Mayhem Collection arriverà il mese prossimo e abbiamo un nuovo trailer che mostra cosa ha da offrire.
Come abbiamo già detto, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà ampliato con DLC che vedranno sia Harley Quinn che il Joker, oltre a una nuova storia. Include anche una nuova modalità di gioco chiamata Modalità Caos e qualcosa chiamato Pacchetto Sinistro, che include i seguenti oggetti:
Questo pacchetto si chiama DLC Mayhem Collection e sarà rilasciato il 18 settembre, incluso per chiunque possieda la Deluxe Edition, ma ovviamente può essere acquistato anche separatamente. Abbiamo ora ricevuto un trailer di tutto questo, che potete vedere qui sotto.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è già disponibile, e puoi leggere la nostra recensione qui.