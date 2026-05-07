Lego Batman: Legacy of the Dark Knight trailer di lancio rilasciato

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Con praticamente esattamente due settimane rimaste al lancio di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, la Warner Bros. ha ormai fatto ciò che è consuetudine per praticamente ogni nuova uscita, ovvero ha pubblicato un trailer di lancio.

Nel corso di due minuti e mezzo, veniamo bombardati da ogni possibile aspetto dell'avventura, dalle inconfondibili influenze di Batman: Arkham all'umorismo slapstick, tutto ciò che c'è da sbloccare e una quantità folle di fan service. Abbiamo anche uno sguardo alla Batcaverna, che puoi decorare a tuo piacimento, oltre a uno sguardo alla cooperativa per due giocatori.

Il 22 maggio segna il debutto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, e Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà anche su Switch 2 in un secondo momento.

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