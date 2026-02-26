Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vedranno cenni ai costumi di Batfleck

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight mancano solo pochi mesi ormai, e ci riporterà ai giorni ebrianti in cui picchiava i criminali finché non si trasformavano in una miriade di pezzi di plastica sparsi sul pavimento. Sebbene Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà diverso dai precedenti giochi Lego di Batman sotto molti aspetti, includerà molte opzioni per personalizzare il nostro Crociato Mantello, con più di 100 skin disponibili.

Nelle promozioni del gioco, abbiamo visto e avuto Batsuit confermati dai film di Christian Bale, Michael Keaton e persino Robert Pattinson. Sembrava a IGN che Batfleck venisse escluso, così hanno chiesto al responsabile della produzione e direttore strategico di TT Games, Jonathan Smith, se la versione di Batman di Ben Affleck avrebbe ricevuto un po' di attenzione.

"Attingiamo a tutto ciò che ha attraversato la storia della saga in questo gioco," disse Smith. "Quindi sì, hai tute, momenti e veicoli che tutti riconosceranno da tutti i film."

Ecco fatto, fan di Snyder. La versione di Batman di Ben Affleck, che è rimasta a lungo nel DCEU, avrà il suo momento di gloria. Speriamo in qualche missione narrativa ispirata allo Snyderverse, dove Bruce possa fermarsi dal uccidere Superman dopo aver sentito il nome Martha.

Sarai libero di girare per Gotham come qualsiasi versione di Batman tu voglia quando il gioco uscirà il 29 maggio.