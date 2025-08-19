LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro potrebbe essere uno dei più grandi giochi di Batman

HQ

LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro è il nuovo gioco di TT Games. Annunciato durante il Summer Game Fest, verrà lanciato nel 2026 ed è un'avventura d'azione con un mondo aperto, che prende spunto da tutta la storia del personaggio.

Jonathan Smith, capo di TT Games, ha detto a Geoff Keighley che questo gioco racconta l'intera storia di Batman, con momenti iconici di "decenni di film, programmi TV, fumetti e giochi di Batman". Ci sono scene dei film di Batman (Il cavaliere oscuro, The Batman), ma ci sono anche riferimenti ai giochi di Arkham, per esempio.

Anche il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato e, per la prima volta nei giochi LEGO, i livelli di difficoltà, quindi i giocatori che desiderano un'esperienza più impegnativa saranno serviti.

Dopo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight potrebbe essere non solo il miglior gioco LEGO, ma anche il gioco di Batman definitivo. Verrà lanciato nel 2026 su PS5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch 2 (e solo Switch 2, non il primo).