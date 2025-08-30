LEGO celebra i Gremlins di Joe Dante con un set di aggeggi snodabili

HQ

LEGO continua a scavare in profondità nella palude della nostalgia, e questa volta è il Gizmo del classico film degli anni '80 di Joe Dante Gremlins a cui è stato dato l'onore di essere trasformato in un set costruibile. Come previsto, si tratta di un kit rivolto principalmente ai collezionisti adulti, con 1.125 pezzi, perfetto per quelli di noi che vogliono rivivere uno dei film più iconici della nostra infanzia.

La figura può essere assemblata in due diverse posizioni - in piedi o seduta - ed è dotata di snodi articolati che consentono di regolare la testa, le orecchie, le braccia, le mani, le dita e i piedi per creare una varietà di espressioni.

Per rafforzare il legame con il film, il set include anche i classici accessori di Gizmo: un paio di occhiali 3D (naturalmente costruiti da LEGO), proprio come quelli che indossava quando leggeva i fumetti. Il set verrà lanciato il 1° ottobre, al prezzo di 109,99 US$, e lo rende un pezzo da esposizione irresistibile per ogni fan nostalgico.

Prenderai in mano LEGO Gizmo?