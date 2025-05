Lego City si espande con un caotico set di torri di costruzione

HQ

Lego è diventato così basato sulla proprietà intellettuale e sui partner che è facile dimenticare che l'azienda di giocattoli per la costruzione di blocchi ha anche molte serie e marchi originali. Uno dei più famosi e longevi è Lego City, che verrà ampliato quest'estate con un nuovo set.

Conosciuto come The City Tower, questo set è un set di costruzione di grattacieli che ha un po' di tutto quello che succede. Tunnel ferroviari, skate park, stazioni di polizia e dei vigili del fuoco, una gru funzionante, uno space shuttle... Sì, questo set è a dir poco caotico.

Il set è composto da un totale di 1.941 pezzi e ha lo scopo di "invitare i bambini a liberare la loro creatività e intraprendere avventure emozionanti". È progettato per essere compatibile con altri set Lego City e per quanto riguarda le sue dimensioni, ci è stato detto che è alto fino a 49 cm, pur essendo largo 48 cm e profondo 44 cm, Quindi sicuramente non è affatto un set piccolo.

The City Tower sarà venduto al prezzo di £179.99/€199.99/$209.99 e sarà disponibile il 1° luglio.

