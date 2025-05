Lego collabora con Asphalt Legends Unite per tre set di supercar

HQ

Lego ha collaborato con Gameloft per creare tre set che si applicano agli appassionati di supercar e anche ai fan di Asphalt Legends Unite. I set sono Technic versioni di tre modelli principali di supercar, che abbracciano il portafoglio di Aston Martin, Ferrari e Lamborghini.

I set sono di varie dimensioni e dimensioni. Il più piccolo a pari merito è il Ferrari FXX K, che sfoggia 897 pezzi e sembra essere venduto al dettaglio per £ 55,99 / € 64,99 / $ 73,99. Questa vettura è lunga quasi 30 cm, larga 12 cm e alta 8 cm e arriverà come set fisico il 1° agosto, dopo essere stata lanciata nel gioco a luglio 2025.

L'altro insieme più piccolo legato è il Aston Martin Valkyrie, che in realtà ha meno pezzi in totale, con soli 707 pezzi. Costerà come la Ferrari (£ 55,99 / € 64,99 / $ 73,99), avrà proporzioni simili (29 cm di lunghezza, 13 cm di larghezza e 7 cm di altezza), ma questo verrà lanciato sia come set fisico che nel gioco il 1° giugno.

Il set più grande è il Lamborghini Revuelto, che vanta 1.135 pezzi e ti costerà £ 152,99 / € 179,99 / $ 202,99. Questo sarà lungo 40 cm, largo 17 cm e alto 9 cm e verrà lanciato come set fisico il 1° agosto, mentre il modello in-game è previsto per luglio.

I set più piccoli saranno dotati di cofani sollevabili che portano a motori V12 con pistoni mobili e un differenziale funzionante. Hanno porte apribili (che si tratti di ali di gabbiano o di farfalle) e di uno stile autentico legato all'azienda da cui sono realizzati. Come per la Lamborghini, questo avrà tutto questo, ma anche accenti fosforescenti e anche una connettività all'app Lego Technic Control+, in modo da poter utilizzare l'app per guidare il modello, azionare le luci, visualizzare dall'abitacolo in tempo reale e altro ancora.

Riuscirai ad accaparrarti un set?