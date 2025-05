Lego diventa vintage con il set di distributori automatici di minifigure

HQ

L'ultimo set di Lego è l'ideale per coloro che cercano un po' più di interattività nelle loro build. Conosciuto come Minifigure Vending Machine, questo è un set di ingranaggi retrò e in stile vintage che costituisce un distributore automatico costruibile che, quando vengono inserite piccole monete, un quadrante può essere ruotato per rilasciare una delle 16 capsule, ognuna delle quali contiene una minifigure costruibile.

Il set fa parte della gamma Ideas con il concetto originale creato dal fan designer belga Rob Vangansewinkel. Ci è stato detto che ha lo scopo di migliorare "l'eccitazione del concetto di borsa cieca, affascinando il pubblico con il brivido della scoperta".

Vangansewinkel commenta ulteriormente: "Da bambino, avevo un vero distributore automatico a casa e lo adoravo, quindi l'idea di creare una versione in mattoncini LEGO funzionante che erogasse minifigure è semplicemente scattata. Ho iniziato con una versione digitale del modello e l'ho postata su LEGO Ideas. Ma non ero sicuro che il meccanismo di erogazione avrebbe funzionato davvero, quindi ho trascorso circa due mesi a testare e perfezionare il design con veri mattoncini LEGO. Ho anche smontato il mio vecchio distributore automatico per capire la meccanica e farlo funzionare, e sono così orgoglioso del prodotto finale".

Il set prevede di essere lanciato il 6 giugno e tutto al prezzo di £ 149,99 / $ 179,99 / € 169,99. Si estenderà su 1.343 pezzi e ciascuna delle sue minifigure proviene da temi nostalgici come Castle, Paradisa, Fabuland e persino Classic Space.

