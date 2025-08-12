Lego e Nike ampliano la partnership con altri due set

HQ

Lego e Nike hanno lanciato di recente la loro partnership, che è stata considerata come un accordo pluriennale che porterà alla creazione di set Lego dedicati e anche di abbigliamento Nike, come le scarpe Air Max DN. Ora, come parte di questa partnership, la coppia ha rivelato due nuovi set costruibili che verranno lanciati già il 1° settembre.

Il primo è noto come Nike Slam Dunk x Lego ed è un set che vede un giocatore di basket intrappolato nel tempo, un attimo prima di segnare un'epica "schiacciata degna di un poster". Questo set ha anche alcuni elementi personalizzabili in quanto i costruttori possono personalizzare l'acconciatura e la maglia del cestista.

Il secondo set è noto come Nike Dunk Trickshot x Lego e offre un parco giochi di quartiere con un canestro da basket che ha un'enorme Nike Dunk sneaker come sfondo. Questo set viene fornito con una minifigure esclusiva, che ha due opzioni di testa, che possono essere lanciate per completare un'epica schiacciata, il tutto mentre anche la sneaker stessa è rimovibile.

In aggiunta a questo, Nike sta rafforzando la partnership con una serie di nuovi vestiti che "rendono omaggio allo stile degli atleti del campionato e dei maestri costruttori". Ciò include una nuova giacca, una maglietta, uno zaino, calzini, elastici per capelli e altro ancora. Ognuno di questi verrà lanciato il 1° settembre.

