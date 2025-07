Lego e Nintendo si alleano per il set Game Boy

HQ

Nintendo e Lego hanno sviluppato una partnership molto fruttuosa. La coppia si è combinata per tutti i tipi di set, sia quelli a tema basati su franchise iconici, come Super Mario, Animal Crossing o The Legend of Zelda, o anche pezzi da collezione più storici che invece brickano l'amato hardware ex Nintendo, come Nintendo Entertainment System (NES). Ora, quest'ultima gamma si sta espandendo con un'opzione portatile.

Lego e Nintendo hanno collaborato per creare un set Game Boy. Si tratta di un'offerta più piccola di 421 pezzi che è pensata per essere un modello in scala 1:1 della console portatile originale.

Ha un sistema di controllo D-pad, pulsanti A e B, pulsanti Select e Start, interruttori di regolazione del contrasto, una manopola del volume e un display che può essere sostituito per riflettere le due cartucce Game Pak costruibili che ne derivano, anche per The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land.

Il set è realizzato per designer adulti e per quanto riguarda la data di arrivo, debutterà il 1° ottobre, con i preordini che saranno attivi già oggi. Il prezzo sarà fissato a £ 54,99 / € 59,99 / $ 59,99, il che significa che puoi acquistare un'intera console di gioco per meno di Mario Kart World o Donkey Kong Bananza! Certo, non che sia una console funzionante...

