Lego e Paramount stanno collaborando per Star Trek set

Star Trek festeggerà il suo immenso 60° anniversario nel 2026 e, inutile dirlo, Paramount ha un sacco in serbo per l'occasione. Oltre ai nuovi spettacoli e progetti in arrivo su Paramount+, fumetti digitali, podcast sceneggiati, un nuovo sito Web e una nave da crociera dedicata, è stato anche rivelato che è prevista una collaborazione con Lego per set dedicati basati sul franchise di fantascienza.

Non ci è ancora stato detto quali saranno questi set in quanto non sono stati rivelati, ma il teaser sul sito web di Lego spiega che "andranno coraggiosamente dove nessuno è mai andato prima", oltre a lanciare ulteriore Star Trek gergo e frasi in giro, come "prepararsi per la velocità di curvatura" e "la resistenza è inutile". C'è anche quello che sembra essere un messaggio Klingon, ma bisogna ammettere che il nostro Klingon non è il migliore, quindi è difficile determinarne il significato.

Per quanto riguarda ciò che ci si aspetta, un insieme basato sul U.S.S. Enterprise sembra altamente probabile. Ad ogni modo, resta sintonizzato per la rivelazione completa nel prossimo futuro.

Annuncio pubblicitario: