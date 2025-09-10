Lego fa un salto nel Natale annunciando due nuovi set festivi

HQ

Se stai cercando un adorabile ornamento festivo per adornare la tua casa per celebrare le vacanze di dicembre, Lego potrebbe avere la soluzione. Il produttore di giocattoli ha rivelato due nuovi set festivi che verranno lanciati all'inizio di ottobre e ognuno dei quali è fatto per essere allegro e allegro.

Il primo è un Icons Holiday Express Train, che è essenzialmente un treno di Natale. Non si muove a batteria o simili, ma viene fornito con due adorabili minifigure e persino un orso polare costruibile che suona una campana. Questo set sarà venduto a £ 109,99 / € 119,99 e comprende 956 pezzi.

L'altro set è considerato come Family Christmas Tree Decoration, e questo è un set molto più costoso e intricato che ruota attorno a un albero di Natale meravigliosamente decorato e una collezione di minifigure, tra cui Babbo Natale in persona. Questo set comprende ben 3.171 pezzi e sarà venduto a £ 269,99 / € 299,99.

Riuscirai a prendere uno dei due set per celebrare le vacanze sempre più vicine?

