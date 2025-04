Lego ha murato Fortnite l'epico Mecha Team Leader

HQ

Lego e Epic Games hanno una relazione piuttosto fruttuosa, poiché la coppia ha lavorato insieme su una manciata di progetti nel corso degli anni, qualcosa che stanno espandendo quest'estate. Il duo ha alzato il sipario su quattro nuovi setFortnite Lego, di diverse dimensioni e dimensioni, il più grande dei quali susciterà sicuramente l'interesse dei collezionisti di tutto il mondo.

L'aggiunta più accattivante è il set Mecha Team Leader, che è effettivamente il robot gigante che è apparso in Chapter 1 e ha salvato l'isola da una minaccia mostruosa. Questo set è per i fan più maturi e per coloro che cercano un pezzo da esposizione, poiché si estende su 2.503 pezzi, ha appendici mobili e snodabili e viene persino fornito con chiavi digitali che forniscono l'accesso agli abiti Mecha Team Leader e Mecha Team Shadow nei giochi Fortnite.

Altrimenti, possiamo aspettarci che anche Klombo venga brickificato. L'adorabile creatura è progettata per i costruttori dai 10 anni in su ed è un set da 1.084 pezzi che viene fornito con le minifigure Peely e Oro (e codici per sbloccare la skin Adventure Peely nel gioco), mentre ha gambe mobili, una bocca apribile, un cespuglio di Klomberry con Klomberry staccabili e altro ancora.

Annuncio pubblicitario:

Poi c'è un nuovo set Durrr Burger Restarurant che ha una dimensione di 546 pezzi ed è pensato per essere più di un playset che viene fornito con quattro minifigure, tra cui Beach Bomber, Beef Boss e Grimey (con anche un codice di abbigliamento digitale Beef Boss ).

Infine c'è il set più piccolo, il set da 250 pezzi Peely & Sparkplug's Camp. Questo è progettato per bambini dai sette anni in su ed è un piccolo playset da falò che include un Supply Llama, un banco da lavoro, figure di lupo e scheletro e persino una minifigure Peely e un Sparkplug (oltre a un Sparkplug codice completo digitale).

Annuncio pubblicitario:

Gli ultimi tre set debutteranno tutti il 1° giugno, mentre Mecha Team Leader arriverà il 1° agosto. I loro prezzi sono i seguenti: