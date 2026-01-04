Icone Lego Il Signore degli Anelli: La Contea

HQ

Sarò onesto subito. Quando è stato annunciato questo set Lego, sono rimasto piuttosto deluso. Quindi non c'è stato alcun acquisto, da parte mia, ma Lego ha semplicemente pensato che dovessimo prendere una copia di questo e quello ovviamente comporta una recensione. Quando le quindici buste e i pezzi del 2017 sono stati assemblati, sono rimasto con un mix di impressioni. Sono rimasto piacevolmente sorpreso che alcune delle mie opinioni che avevo prima (ovviamente solo basandomi su foto e video) siano cambiate per diventare un po' più positive. Perché il processo di costruzione è stato molto divertente. Non ho davvero nulla di cui lamentarmi. È un ottimo mix di interno ed esterno, con piccole soluzioni divertenti e sempre coinvolgente e divertente. Crei angolazioni interessanti, ci sono tantissimi dettagli meravigliosi e un risultato finale che resta comunque molto bello.

Una bella costruzione, anche se speravo in qualcosa di più impressionante.

Certo - è una versione molto ridotta di un buco da Hobbit. Ci sono solo tre stanze relativamente piccole e l'interno non è molto da gioire in termini di dimensioni o di ciò che mostra. Mi piace di più l'esterno e, dopotutto, è anche il lato naturale da mostrare come esposizione. Le cose che prima non mi piacevano davvero sono ancora lì. La lamentela più grande è che l'edificio è troppo basso e che avrei voluto un'area più ampia davanti. Per illustrare questo, puoi guardare l'immagine qui sotto dal film. Questa è un po' la scena che avrei voluto e, anche se questo avrebbe significato forse mille pezzi in più e un prezzo molto più alto, è comunque stato il Cul-de-Sacco che speravo.

La scena del film che speravo di costruire si stava avvicinando un po' in termini di altezza e ambiente.

Questa speranza arriva davvero solo per un motivo e si chiama Gran Burrone. Perché, accanto all'edificio più magnifico di Lego di sempre, di Sacco sembra... piccolo. Certo, si potrebbe sostenere che sia così che dovrebbe essere: i piccoli hobbit carini sono piccoli e le loro controparti minifigure dovrebbero adattarsi a un ambiente più personalizzato. Ma non credo davvero che la magia venga catturata quando la copertina anteriore è così scarna. Ci sono dettagli interessanti; Le finestre e le porte arrotondate sono davvero belle, i fiori e la recinzione (realizzati con i boomerang) sono divertenti - ma l'edificio avrebbe beneficiato di qualcosa davanti. Inoltre, il design dell'albero sul tetto è anche un eco di cose che sembrano un po' economiche. Come se tutte le cose che rendevano Gran Burrone così fantastica fossero state tagliate. Non è così strano che l'albero sia una di quelle cose di cui molti hanno creato una versione migliorata.

Questo si riflette in tutte le piccole cose che accompagnano l'edificio principale; una piccola tenda, un albero, una torta e altri dettagli per illustrare la festa di compleanno di Bilbo. Personalmente non sono molto entusiasta di tutte queste 'trame' che finiscono per essere a parte. Hanno le loro piccole basi ma sono completamente scollegate dalle altre, e in questo caso sarebbe stato meglio costruire il giardino accanto a lui così che il gruppo potesse far parte della base su cui sorge la casa. Ma, davvero, avrei preferito saltare completamente tutte queste cose sciolte e metterle un po' più a decorare Bag End. Un albero più grande in cima, più piante e (sì, so che sto insistendo) qualcosa davanti e intorno alla tana che gli dava un po' di prospettiva. Ora Gandalf arriva sul suo carro ma non ha modo di raggiungere il piccolo cancello e le colline circostanti non sembrano così rigogliose e alte come avrei voluto.

Sono inclusi in totale nove minifigure (e un cavallo).

Fortunatamente, con i Lego puoi risolvere queste cose da solo. Quindi ho semplicemente preso due lastre verdi con base e ho iniziato a progettare qualcosa di mio per renderlo più simile alla scena del film che ho mostrato prima. A parte tutte le lamentele, ero comunque soddisfatto del processo di costruzione in sé. È stato divertente quanto vorrei sempre che fosse una grande costruzione. Quindi, non ho davvero lamentele sul processo, e ovviamente questo è una parte importante del giudizio - quanto sia divertente costruirlo. Nonostante la combinazione di colori verdi inevitabile, non è mai sembrato ripetitivo e non c'è un passaggio noioso in cui devi fare molti degli stessi passaggi. È semplicemente una build che coinvolge e intrattiene costantemente. Ci sono alcune piccole tecniche interattive occasionali in cui una busta nel camino può girare in modo che l'anello appaia, il che è una meccanica interessante. Bilbo può anche, come nel film, sparire alla sua festa di compleanno facendolo girare in modo da nasconderlo dietro dei barili.

In conclusione, sono ancora più positivo riguardo a questo set Lego rispetto a prima. È stato un periodo di costruzione incredibilmente piacevole e sembra molto accogliente, ben posizionato sullo scaffale. Tuttavia, i difetti che avevo prima ci sono tutti e, se devo essere completamente trasparente, il prezzo di poco più di £220 mi sembra anche troppo alto. Il numero di pezzi rispetto al prezzo è troppo basso e l'edificio in sé non è nulla che eguaglie il costo. In conclusione, è ovviamente fantastico che abbiamo così bei Lego de Il Signore degli Anelli, anche se questo in particolare alla fine non arriva davvero oltre il tempo. Da parte mia, non vedo l'ora soprattutto di iniziare a costruire una scena attorno a esso, che sollevi correttamente l'intero edificio.